Concerti, cosa ci aspetta nel 2021

Dopo una prima fase di più che comprensibile smarrimento, l'industria dei live ha riprogrammato i propri calendari per guardare oltre la fine dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19: in attesa del termine della crisi epidemica globale, i grandi artisti hanno riscritto le proprie agende spostando gli eventi in programma per la prossima estate in Italia a quella del 2021. Che, considerato l'affollamento di eventi già previsto per la prossima bella stagione e le produzioni in origine destinate all'anno che verrà, sulla carta ha tutti gli elementi per diventare uno dei periodi più ricchi di grandi eventi di sempre. In questa pagina raccogliamo tutte le date il cui spostamento dal 2020 al 2021 sia stato ufficializzato dai promoter e dai management degli artisti attraverso i propri canali ufficiali. Per ulteriori informazioni sui singoli eventi è possibile consultare la pagina dedicata raggiungibile a questo indirizzo.

Il già leader dei Police Sting ha riprogrammato il concerto originariamente previsto per il 23 luglio 2020 al Parco della Cittadella di Parma per il 20 luglio 2021, sempre nella medesima venue.

Gli Yes, che avrebbero dovuto esibirsi in Italia il prossimo 28 aprile al Teatro Dal Verme di Milano, il 29 all'Auditorium della Conciliazione di Roma e il 30 al Teatro Geox di Padova, hanno spostato le proprie date nel nostro al 2021, più precisamente per il 15 al Gran Teatro Geox di Padova, per il 16 al Teatro Dal Verme di Milano e per il 17 all'Auditorium Conciliazione di Roma.

La tappa italiana della tournée dei Pearl Jam - così come tutte le date del tour europeo della band di Eddie Vedder - è stata rimandata al prossimo anno: originariamente in programma il prossimo 5 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, lo show è stato posticipato al luglio del 2021. La data precisa e la venue sono ancora da confermare.

Nick Cave, che aveva previsto due concerti in Italia il 9 giugno a Milano e l’11 giugno a Roma, ha rimandato i suoi appuntamenti con i fan nostri connazionali per il 20 maggio 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 31 maggio 2021 a Roma, non più alla Cavea Auditorium Parco della Musica ma al Palazzo dello Sport, sempre nella Capitale.

I Queen hanno rimandato al 23 maggio del 2021 la data originariamente prevista per il 24 maggio 2020 alla Unipol Arena di Bologna.

Le due date italiane di Eric Clapton, originariamente in programma il 6 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Assago, Milano, e l’8 giugno 2020 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sono state spostate al 26 maggio 2021, a Milano, sempre al Mediolanum Forum, e il 28 maggio 2021 a Bologna, sempre alla Unipol Arena.

Il tour dei Mission è stato rinviato di un anno: i concerti italiani che si sarebbero dovuti tenere sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 si trasformano per esigenze di calendario in un unico show, programmato per lunedì 15 marzo 2021 al Legend Club di Milano.

La tappa italiana del tour di addio dei Clannad - originariamente in programma il 26 maggio prossimo - è rinviata al prossimo anno. La band irlandese sarà di scena il 27 aprile 2021 al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO).

Attesi in origina per lo scorso primo aprile all'Alcatraz di Milano per una delle tappe del tour celebrativo di "Darklands", i Jesus and Mary Chain hanno rimandato l'appuntamento con i fan italiani per il prossimo mese di febbraio, sempre presso il locale di via Valtellina.

Dua Lipa ha posticipato il suo tour: la data in Italia del 30 aprile 2020 è riprogrammata al 10 febbraio 2021, sempre al Forum di Assago.

Salmo ha rinviato i concerti in programma allo Stadio Comunale di Bibione del 9 giugno e allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, al 2021, a date ancora da definire.

Ligabue ha riprogrammato il suo tour europeo che sarebbe partito il 23 aprile 2020 da Amsterdam per il 2021. Queste le nuove date confermate:

- 16 maggio 2021 al LKA Longhorn di Stoccarda (recupero del 7 maggio 2020)

- 18 maggio 2021 alla Muffathalle di Monaco di Baviera (recupero del 5 maggio 2020)

- 21 maggio 2021 allo Shepherd's Bush Empire di Londra (recupero del 26 aprile 2020)

- 23 maggio 2021 alla Melkweg di Amsterdam (recupero del 23 aprile 2020)

- 26 maggio 2021 al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 1 maggio 2020)

- 27 maggio 2021 al Bataclan di Parigi (recupero del 28 aprile 2020)

- 29 maggio 2021 al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 9 maggio 2020)

Prima ancora della pandemia globale da Covid-19, Ozzy Osbourne aveva rinviato al 2021 - a data ancora dastabilire - la data prevista in origine per il 10 marzo 2020 all'Unipol Arena di Bologna.