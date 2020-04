Edoardo e Eugenio Bennato, una canzone sulla situazione attuale

Edoardo ed Eugenio Bennato hanno pubblicato una nuova canzone, intitolata “La realtà non può essere questa”, che descrive la situazione attuale caratterizzata dall’emergenza Coronavirus. I proventi del brano, interpretato e scritto dal cantautore napoletano insieme al fratello in questi giorni di quarantena, saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.

“È una ballata classica, che racconta questa sorta di ‘day after’ che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte”, ha raccontato Edoardo in un comunicato stampa a cui ha fatto eco Eugenio - che - autore del testo, scritto sulla musica del fratello - ha aggiunto: “Percepiamo diversamente la realtà rispetto a prima: la stanza è lo spazio in cui si esauriscono questi giorni, mentre il balcone è il luogo che ci collega con il mondo esterno. Il web, invece, è da qualche tempo la prigione dove rischiamo di perdere il rapporto vero: guardarsi negli occhi, parlarsi da vicino”.

Edoardo Bennato ha poi detto:

Eugenio ha poi concluso:

“E’ una collaborazione artistica basata sulla volontà di mantenere un feeling tra due fratelli che hanno stili diversi. Ci rivolgiamo allo stesso pubblico, con una scelta di partenza molto distante ma con la stessa idea di fondo: dire ciò che pensiamo, per dare un senso al presente. Parliamo del vero rapporto, quello umano, quello che, per esempio, noi due abbiamo con il pubblico: la musica è condivisione, è avere di fronte la gente che ti ascolta. Anche se il contatto fisico dà la forza all’arte, noi abbiamo puntato sull’intesa artistica a distanza. Seppur lontani, non abbiamo avuto difficoltà nel comporre questo brano, perché la creatività non conosce ostacoli. È una canzone nata in poco tempo, immediata come la realtà che ci si è presentata davanti”.