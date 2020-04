Cesare Cremonini sui concerti: 'Compiere ogni sforzo possibile per motivare un settore'

“Sono giorni di attesa paziente e di lavoro quotidiano, da parte di tutti, per capire come riprogettare il futuro di quei live che inevitabilmente verranno spostati (non annullati) di alcuni mesi o di un anno”, ha scritto Cesare Cremonini sui social, condividendo un lungo messaggio in cui viene descritta la situazione attuale caratterizzata dalla sospensione di tour e concerti a causa dell'emergenza Coronavirus. Il cantautore bolognese - con in programma un tour estivo negli stadi italiani, in partenza da Lignano Sabbiadoro il prossimo 21 giugno - ha poi spiegato:

“Questo vuol dire non solo tutelare in tutti i modi possibili migliaia di professionisti e musicisti costretti a fermarsi per tutto il tempo in cui le restrizioni non consentiranno di organizzare eventi, ma anche trovare gli spazi che consentano ai progetti di rivivere rispettando le norme di sicurezza, permettendo alle centinaia di migliaia di persone che hanno acquistato un biglietto di poterlo convertire in ciò che riterranno più giusto.”

Cremonini - che lo scorso 29 novembre ha pubblicato la raccolta “2C2C - The best of” (leggi qui la nostra recensione), contenente successi passati e sei inediti, tra cui i singoli “Al telefono” e “Giovane stupida” - ha poi sottolineato come ogni sforzo dedito alla rirpogrammazione dei live "significa non farsi abbattere dagli eventi ma compiere ogni sforzo possibile per motivare un settore, quello dell’intrattenimento, dello spettacolo e della cultura." Il cantautore bolognese, in conclusione, ha rivolto un pensiero a tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione di un tour o di uno spettacolo, sottolineando come il mondo della musica sia molto più complesso "di quanto appaia visto in controluce dalle transenne che abbracciano il palcoscenico". Cesare Cremonini ha scritto:

"La voce di ogni singolo artista oggi non rappresenta una carriera ma è l’immagine di un’intera filiera di professionisti, aziende, fornitori, tecnici, musicisti. Un mondo, quello della musica in particolare, che è molto più complesso, strutturato, professionale e affascinante di quanto appaia visto in controluce dalle transenne che abbracciano il palcoscenico."

Ecco il post completo condiviso su Facebook che si conclude con l’hashtag “God save the tour”: