Radio in Italia: contenuto l'impatto dell'emergenza Coronavirus sugli ascolti

L'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha avuto gravi conseguenze sull'industria radiofonica italiana: a rivelarlo è un'indagine realizzata da GfK per TER - Tavolo Editori Radio, l'ente che raggruppa la quasi totalità delle emittenti - pubbliche e private - in Italia.

Secondo il report nonostante la mobilità ridotta del 67% in auto e del 30% presso il posto di lavoro, il comparto ha patito un calo negli ascolti pari al 17%, quasi compensato - rivela lo studio - dall’aumento del tempo medio di ascolto cresciuto dell’11% (sull’ascolto degli ultimi 7 giorni).

"Alla riduzione netta dell’ascolto tramite autoradio corrisponde un aumento dell’ascolto attraverso tutti gli altri device non soltanto la classica radio FM, alla quale si stanno affiancando gli apparecchi DAB+, ma anche la TV, lo smartphone e il PC (con riscoperta da parte delle fasce giovanili)", ha spiegato Giorgio Licastro, Responsabile Area Media di GfK: "Crescono pure tablet e smart speaker, i quali, pur partendo da basi contenute nel periodo pre-crisi, vedono tassi di incremento analoghi a quelli degli altri device".

Anche l’accesso digitale attraverso siti e app radio, sia che si tratti di piattaforme proprietarie, sia che si tratti di aggregatori, è cresciuto, facendo segnare un incremento pari a +24% di reach e + 61% di tempo speso.



“Rilevante in casa è l’inedita presenza maschile e delle donne lavoratrici", precisa Licastro, "che aumenta le occasioni di esposizione (da 1,1 a 1,5 al giorno) e spinge verso l’alto, nella lista delle attività, l’ascolto mentre si lavora, mentre si fa ginnastica, nei momenti di relax. Le aree che maggiormente migliorano dopo l’inizio dell’emergenza sono proprio quelle rassicuranti della vicinanza e del comfort, come antidoto alla solitudine forzata; e contemporaneamente quelle che agiscono sullo stato di benessere, sull’umore, sull’emozione”.