Le brevi di oggi, 17 aprile: Max Pezzali, Achille Lauro, Sam Smith

Da oggi, 17 marzo, è disponibile il nuovo singolo di Sam Smith, “I’m Ready”, in collaborazione con Demi Lovato. Il brano - che segue la pubblicazione delle canzoni "To die for", "How do you sleep?" e "Dancing with a stranger" con Normani - è estratto dal nuovo album del cantautore britannico la cui uscita è stata posticipata a causa del Coronavirus. Recentemente Sam Smith, attraverso un posto pubblicato sui social, ha annunciato che l’ideale seguito di “The thrill of it all” del 2017 non vedrà la luce il 5 giugno e non si intitolerà più "To die for" come precedentemente annunciato.

Ecco il video che accompagna il nuovo singolo di Samuel Frederick Smith - questo il nome all'anagrafe del cantante- con Demi Lovato, diretto dal regista Jora Frantzis e dal coreografo Sean Bankhead:

Achille Lauro ha pubblicato il video che accompagna il suo ultimo singolo, "16 marzo", disponibile dallo scorso 3 aprile. Il brano dell'artista romano segue la pubblicazione della canzone "Me ne frego", presentata in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Ecco la clip che, diretta da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!, vede protagonisti lo stesso Lauro De Marinis - questo il nome all'anagrafe del cantante - e l'attrice Benedetta Porcaroli:

Max Pezzali ha pubblicato oggi, 18 aprile, il remix del suo ultimo singolo, "Sembro matto", uscito lo scorso 6 marzo. La nuova versione della canzone dell'ex 883 conta della collaborazione del rapper Tormento. La copertina che accompagna il remix del brano è stata realizzata dal fumettista romano Zerocalcare, che ha firmato anche la cover del precedente singolo di Max Pezzali intitolato “In questa città”