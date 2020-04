Tommaso Paradiso, ascolta il nuovo singolo 'Ma lo vuoi capire?'

L'ex leader dei Thegiornalisti ha pubblicato oggi, 17 aprile, la sua nuova canzone “Ma lo vuoi capire?” - il cui titolo era stato rivelato da Tommaso Paradiso, ospite della trasmissione di Rai2 “Che tempo che fa”, lo scorso mese di dicembre. Il brano, scritto dal cantautore romano insieme a Dario Faini che ha curato anche la produzione del pezzo, è il terzo singolo solista di Tommaso Paradiso dopo “Non avere paura” e “I nostri anni”.

“Oh ma lo vuoi capire? Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata e che la notte non sa di niente, non prende gusto neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole”, canta il cantautore romano nel testo nella sua nuova canzone, disponibile all'ascolto nel video riportato di seguito.

Recentemente Tommaso Paradiso ha pubblicato insieme a Elisa il brano “Andrà tutto bene” che, come un antidoto contro la paura per il Coronavirus, è stato scritto in diretta su Instagram dalla cantautrice di Monfalcone e dal già frontman dei Thegiornalisti.