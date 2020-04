‘One World: Together at Home’, in televisione su Rai1

Il prossimo 18 aprile si terrà “One World: Together at Home”, l’iniziativa patrocinata da Lady Gaga a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus. In Italia l’evento andrà in onda su Rai1 e Rai Radio 2 nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a partire dall’1.45. La conduzione dello spettacolo - in originale condotto da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert - sarà affidata a Ema Stokholma e Fabio Canino.

Lo show sarà caratterizzato dalle esibizione di Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin dei Coldplay, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Stevie Wonder e Zucchero.

Adesso che c'è una conferma ufficiale della trasmissione da parte di Rai Uno e Rai Radio 2 dell'evento "One World - Together at home", è stato confermato anche un tweet di Fabio Canino di qualche giorno fa relativamente alla conduzione della diretta, affidata a lui e a Ema Stockolma.

Niente di personale nei confronti di nessuno dei due. Ma davvero non si poteva pensare a qualcuno di più adatto? Il "Live Aid" fu commentato in radio, nel 1985, da Gigi Marziali, Antonio De Robertis, Ronnie Jones. Gente di provata competenza, anche se non mancarono gli svarioni. Non riesco a capire, sinceramente. Ema Stockolma di musica ne sa, ma servono i sottotitoli per capirla quando parla. Canino è un attore e conduttore, non gli conosco una preparazione approfondita sulla musica internazionale. Boh. Senza offesa per nessuno dei due, e con la promessa di scrivere se mi sarò ricreduto dopo la trasmissione: ma a me pare una scelta poco consona all'importanza dell'evento. (fz)