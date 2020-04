Addio a Christophe, il cantante francese di ‘Aline’ e ‘J’ai entendu la mer’

Il cantante francese di origine italiana Christophe è scomparso lo scorso 16 aprile all’età di 74 anni a Brest, dove era stato trasferito dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Parigi. Il triste annuncio è stato dato dalla moglie Véronique, confermando all’AFP che il marito è deceduto a causa di enfisema e malattie polmonari (ma da giorni in Francia si rincorrevano le voci della sua positività al Coronavirus). “Christophe non c'è più” ha dichiarato Véronique insieme alla figlia Lucie. “Nonostante la dedizione dei medici, le forze lo hanno abbandonato.”

Tra i brani più noti di Christophe, all’anagrafe Daniel Bevilacqua, si ricordano “Aline” e “J’ai entendu la mer”. Entrambe le canzoni sono state tradotte in italiano nelle versioni intitolate “Aline” e “Estate senza te”, scritte da Herbert Pagani e in classifica in Italia rispettivamente nel 1965 e 1967.

Caricamento video in corso Link