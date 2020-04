Le uscite su vinile più intriganti di venerdì 17 aprile 2020

L'ELENCO COMPLETO DELLE USCITE SU VINILE E' SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Come noto, per convenzione, da qualche anno l’industria discografica ha fissato il venerdì come giorno designato alla pubblicazione delle nuove uscite.

Ecco, dunque, le novità su vinile di venerdì 17 aprile 2020, selezionate per voi dalla redazione di Vinyl. Buona caccia e buon ascolto…

1919 – Bloodline [Cleopatra]

Abysmal Dawn – Phylogenesis [Season Of Mist]

Al Bilali Soudan – Tombouctou [Clermont Music]

Alfio Antico – Trema La Terra [Ala Bianca Import]

Ambush – Infidel [High Roller Import]

Andrews Sisters – This Is The Andrews Sisters [Zyx Music (Zyx)]

Armed Gang – Kenny Claiborne And The Armed Gang [Espacial Discos]

Armed Gang – All I Want [Espacial Discos]

Art Brut – Bang Bang Rock & Roll [Alcopop]

Azari & III – Hungry For The Power: Remixes [Turbo]

Azusa – Loop Of Yesterdays [Indie Uk]

Babylon Circus – State Of Emergency [Wagram]

Badbadnotgood / Majestics – Key To Love [Light In The Attic]

Banshee – Living A Dream [Banshee Productions]

Barrens – Penumbra [Pelagic]

Benedicte Braenden – Can’t Feel My Heart [Hound Gawd! Records]

Black Dahlia Muder – Verminous [Metal Blade]

Blue Oyster Cult – Heaven Forbid [Frontiers Italy]

Breezy Rodio – If It Ain’t Broke Don’t Fix It [Delmark]

Brothers Of Metal – Emblas Saga [Afm Records Germany]

Cas Haley – Lessons & Blessings [Mailboat Records]

Caspar Brötzmann Massaker – Home [Southern Lord]

Charles Mingus – Mingus Ah Um [Mobile Fidelity]

Charlie Parker – At Cafe Society [Bird’s Nest]

Chillamundo – Paper Airplane [Singing Hearts Arts]

Cochon Double – Bruxisme [Hummus Records]

Corky Laing’s Mountain – Toledo Sessions [Prudential Records Inc.]

Cradle – The History [Prudential Records Inc.]

Cut City – Exit Decades [Specific Recordings]

Datura4 – West Coast Highway Cosmic [Alive Records]

Dave Specter – Blues From The Inside Out [Delmark]

David Bowie – Reality [Friday Music]

