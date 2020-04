Bob Dylan, ascolta la nuova canzone ‘I Contain Multitudes’

Si intitola “I Contain Multitudes” la nuova canzone del cantautore di Duluth, che segue di poche settimana l’uscita del primo brano inedito di Bob Dylan in otto anni, “Murder Most Foul”. Dylan ha annunciato la pubblicazione della canzone attraverso un post pubblicato su Twitter in cui si legge una serie di hashtag che corrispondono ai tanti riferimenti culturali e ai giochi di parole contenuti nel testo.

Come il precedente brano pubblicato il 27 marzo - che, partendo dall’assassinio di John Fitzgerald Kennedy nel 1963, racconta un pezzo di cultura americana - anche “I Contain Multitudes” è ricca di riferimenti, a partire dal titolo che fa riferimento a un verso del poema di Walt Whitman, "Song of Myself”:

I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones

And them British bad boys, The Rolling Stones

I go right to the edge, I go right to the end

I go right where all things lost are made good again

I sing the songs of experience like William Blake

Bob Dylan ha pubblicato il suo ultimo album di inediti, "Tempest", nel 2012. Hanno poi fatto seguito i dischi di cover “Shadows in the Night” nel 2015, “Fallen Angels” nel 2016 e “Triplicate” nel 2017. Il leggendario artista statunitense ha inoltre dato alle stampe anche diversi live, cofanetti e bootleg, l'ultimo dei quali è “The Bootleg Series Vol. 15: Travelin' Thru, 1967–1969”, uscito scorso anno.

A causa dell'emergenza Coronavirus, Dylan si è visto costretto ad annullare la branca in Giappone; sono ancora in essere, invece, le date negli Stati Uniti, previste tra il 4 giugno e il 12 luglio. L'ultimo passaggio nel nostro Paese dell'artista risale al 2018, quando il cantautore si è esibito per diversi live nel nord e nel centro Italia.