Concerto del Primo Maggio 2020 a Roma, la maratona live si trasferisce in TV

Le restrizioni adottate per arginare il contagio da Coronavirus si sono abbattute, inevitabilmente, anche sul Concerto del Primo Maggio 2020 a Roma, la maratona musicale promossa dai sindacati che inaugura tradizionalmente la stagione degli eventi musicali all'aperto: per la prima volta in trentuno anni di storia - la prima edizione dell'evento, alla quale parteciparono, tra gli altri, Zucchero, Litfiba, Pino Daniele, Enrico Ruggeri e Bob Geldof, si tenne nel 1990 - il Concertone rinuncerà alla folla di piazza San Giovanni, ma non alla musica.

Il prossimo primo maggio RAI 3, a partire dalla prima serata, ospiterà una serie di live show ralizzati appositamente per l'occasione dagli artisti in origine reclutati per l'edizione 2020 della maratona musicale: ai set, registrati tra l'Auditorium Parco della Musica di Roma e altre location - si alterneranno gli interventi in diretta degli ospiti, le cui identità verranno svelate prossimamente. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e battezzato “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, sarà una produzione TV di Rai Tre, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Parte della sarata sarà trasmessa in diretta dagli studi Rai di via Teulada a Roma: i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove sarà installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) o in altre location speciali sparse per l’Italia e proposte direttamente dagli artisti. Il cast completo degli artisti che prenderanno parte all'iniziativa verrà comunicato nei prossimi giorni.

Domani, sabato 18 aprile, prenderanno il via le fasi finali di Next 2020, contest rivolto agli emergenti storicamente legato al concertone capitolino.