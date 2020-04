Concerti, Sting: tutto il tour rimandato al 2021. Slitta anche la data a Parma

Sting rimanda al 2021 il tour europeo che tra giugno e luglio lo avrebbe visto esibirsi nel Vecchio Continente, a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. Slitta di un anno, così, anche il concerto in programma a Parma (al Parco della Cittadella) il 23 luglio: l'ex Police tornerà a suonare dal vivo in Italia il 20 luglio 2021, sempre a Parma. I biglietti precedentemente acquistati, fa sapere il suo promoter, Live Nation, rimarranno validi per la nuova data.

La tournée avrebbe dovuto debuttare il a giugno e tenere impegnato Sting sui palchi europei fino ad agosto, facendo tappa in Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Olanda, Belgio, Polonia, Austria, Spagna, per poi riprendere con i concerti nelle arene e nei palasport a settembre: oltre 30 concerti spostati tutti al 2021, "per la sicurezza dei fan, dei membri della band, la crew e le persone che lavorano nei locali", scrive il musicista sul suo sito web.