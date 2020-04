Le brevi di oggi, 16 aprile: i negozi di dischi, Andrea Bocelli, Matt Goss

L'appello lanciato al Governo da Discoteca Laziale - storico punto vendita romano - a nome di tutti i negozi di dischi italiani, di cui Rockol ha riferito, è diventata una vera e propria petizione, pubblicata su Change.org (a questo link). È indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini e alla Comunità Europea: i negozi di dischi chiedono un piano di rilancio dell'industria tramite incentivi e fondi dedicati che garantiscano la ripresa economica di tutte le parti coinvolte.

Andrea Bocelli conquista le piattaforme di streaming negli Usa. Stando a quanto riferisce Billboard, la rivista statunitense che pubblica le classifiche di vendita relative agli States raccogliendo i dati di Nielsen SoundScan (il sistema di tracciature delle vendite considerato il metodo ufficiale per conteggiare quelle relative ai singoli e ai dischi negli Usa e in Canada), la scorsa domenica - nel giorno di Pasqua - mentre sul web veniva trasmesso in streaming il concerto del tenore dal Duomo di Milano le sue canzoni macinavano numeri notevoli su Spotify e dintorni: domenica 12 aprile le sue canzoni sono state riprodotte ben 6,7 milioni di volte negli Stati Uniti. Una crescita del 424% rispetto al giorno precedente (1,3 milioni). La canzone più ascoltata? "Fall on me", il duetto con suo figlio Matteo Bocelli: 753mila ascolti in un solo giorno. Al secondo posto il duetto con Sarah Brightman su "Time to say goodbye" (671mila riproduzioni).

Matt Goss dei Bros ha deciso di lasciare il mondo della musica per buttarsi in politica. Il cantante della band britannica, salita alla ribalta nella seconda metà degli Anni '80 grazie a successi come "I owe you nothing", "When will I be famous?", "Drop the boy" e "I quit", ha fatto sapere in un'intervista al "Mirror" che ora cantare non è più il suo principale interesse: il suo sogno è quello di diventare primo ministro entro il 2028. "Mi candiderò quando avrò 60 anni", ha detto Goss, che di anni ora ne ha 52 (e non pubblica un nuovo album dal 2013).