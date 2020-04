Yes: il tour è riprogrammato per il 2021

Gli Yes hanno annunciato di avere riprogrammato il loro tour previsto per la primavera 2020, spostato a causa della pandemia dovuta al Coronavirus. Il 'The Album Series 2021' tour vedrà la band inglese esibirsi in due set ogni sera: il primo riguarderà una selezione dei classici del loro catalogo, mentre la seconda parte li vedrà suonare per intero il settimo album della loro discografia, “Relayer”, pubblicato nel 1974.

Il chitarrista del gruppo, Steve Howe, afferma:

“Non vediamo davvero l'ora di suonare tutto l'album “Relayer”. Dopo aver presentato quest'anno in anteprima “The Gates Of Delirium”, continuiamo la nostra 'album series' con tutti i brani del disco: “The Gates Of Delirium”, “Sound Chaser” e “To Be Over”. La prima metà della serata eseguiremo una raffinata selezione dall'enorme repertorio di oltre 50 anni degli Yes. Ci vediamo lì!".

Gli Yes avrebbero dovuto esibirsi in Italia il prossimo 28 aprile al Teatro Dal Verme di Milano, il 29 all'Auditorium della Conciliazione di Roma e il 30 al Teatro Geox di Padova. Alla luce del nuovo calendario la band inglese sarà in Italia nell'aprile del 2021: il 15 al Gran Teatro Geox di Padova, il 16 al Teatro Dal Verme di Milano e il 17 all'Auditorium Conciliazione di Roma.

Calendario del tour europeo 2021:

Apr 11: Lisbon Campo Pequeno, Portugal

Apr 12: Madrid Sala Riviera, Spain

Apr 13: Barcelona Razzmatazz, Spain

Apr 15: Padova Gran Teatro Geox, Italy

Apr 16: Milan Teatro Dal Verme, Italy

Apr 17: Rome Teatro della Conciliazione, Italy

Apr 19: Zurich Volkhaus, Switzerland

Apr 20: Vienna Arena, Austria

Apr 21: Berlin Admiralspalast, Germany

Apr 23: Halle (Saale) Steintor-Varieté, Germany

Apr 24: Prague Forum Karlín, Czech Republic

Apr 25: Wroclaw Narodow Forum Muzyki, Poland

Apr 27: Wroclaw Stodola, Poland

Apr 30: Tallinn Alexela Concert Hall, Estonia

May 01: Helsinki The Circus, Finland

May 03: Stockholm Cirkus, Sweden

May 04: Oslo Sentrum Scene, Norway

May 05: Aarhus Train, Denmark

May 07: Helsingor Kulturværftet, Denmark

May 08: Monchengladbach Red Box, Germany

May 09: Esch-sur-Alzette Rockhal, Luxembourg

May 11: Paris Salle Pleyel, France

May 12: Leuven Het Depot, Belgium

May 13: Utrecht TivoliVredenburg, Netherlands