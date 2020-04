I concerti di "Vinyl": Neil Young @ BBC, 1971

GUARDA IL CONCERTO DI NEIL YOUNG NEGLI STUDI DELLA BBC DI LONDRA SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Il capitolo numero 17 della nostra carrellata dal vivo è il concerto tenuto da Neil Young negli studi della BBC nel 1971.

Il cantautore canadese, in quell'occasione, presentò diversi pezzi estratti dall'album che sarebbe uscito l'anno successivo. Stiamo parlando del leggendario Harvest e, tra i brani del disco che Neil suonò in quel live accompagnandosi solo con chitarra, armonica e piano, ritroviamo Out on the Weekend, Heart of Gold, A Man Needs a Maid e Old Man.

Harvest, pubblicato poi il 14 febbraio 1972, è ricordato anche per le registrazioni - rigorosamente in presa diretta - avvenute in un fienile adattato a studio, nel ranch californiano di Young, dove è stata scattata anche la fotografia che compare nella retrocopertina dell'album.

Un'esperienza che il bassista Tim Drummond ricorda così: «Finimmo l'album in questo vecchio fienile ricoperto di merda d'uccello, con i buchi nelle travi del soffitto e con uno studio mobile in un camion parcheggiato sul retro».

CONTINUA A LEGGERE E GUARDA IL VIDEO SU DEAGOSTINIVINYL.COM