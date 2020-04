Coronavirus e musica dal vivo, arriva #NextStageChallenge

Le problematiche che il comparto dell'intrattenimento dal vivo sta sperimentando - e continuerà a sperimentare per i prossimi mesi - a causa della pandemia da Covid-19 hanno portato diverse società europee operanti nella tecnologia e nel mondo della musica a lanciare #NextStageChallenge, iniziativa mirata a trovare soluzioni alle sfide del settore attraverso un hackathon, un programma di accelerazione e una conferenza internazionale.

Il primo passo dell'iniziativa sarà un bando per raccogliere le proposte, aperto fino al prossimo 24 aprile. Dal 27 aprile, aziende, team ed individui esploreranno soluzioni relative a tre aree principali: Access (creazione, produzione, trasmissione, curatela), Fan Engagement (pubblico, user experience, tecnologie immersive) e Value (monetizzazione, monitoraggio, gestione dei diritti). Le proposte più innovative di ciascuna categoria saranno quindi scelte per aderire a un programma di accelerazione, seguite da una conferenza per presentare e diffondere le loro soluzioni al più ampio settore.

L'iniziativa nasce da una collaborazione tra Music Innovation Hub (Italia), Music Norway (Norvegia), Music Ally (Regno Unito), Sacem (Francia), STHLM Music City (Svezia), Technoport (Lussemburgo), Teosto (Finlandia), TheLynk (Francia) e Wallifornia Music Tech (Belgio).

“Parte una call internazionale rivolta a strat-up, professionisti, curatori per la ricerca di soluzioni innovative che coniughino professionalità, creatività e rispetto dei diritti è una delle strade che l’industria musicale deve prendere in considerazione per affrontare il suo difficile presente, ma anche il suo possibile futuro", ha spiegato il Direttore Generale di Music Innovation Hub Dino Lupelli: "L’intera filiera musicale deve guardare a questa necessaria evoluzione come la creazione di un possibile nuovo campo di gioco, per la musica ed i suoi protagonisti, dove si riconosca appieno il valore della musica e dei suoi protagonisti, offrendo al pubblico nuove esperienze più inclusive e interattive".