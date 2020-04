David Bowie, la prima clip del film ‘Stardust’: video

La prima clip di “Stardust”, il film diretto e sceneggiato da Gabriel Range sul viaggio negli States di David Bowie e sulla nascita del personaggio di Ziggy Stardust nei primi anni Settanta, è stata infine diffusa. Nel breve estratto della pellicola, che non ha però ricevuto l’approvazione della famiglia del compianto artista britannico, si vedono Johnny Flynn nei panni della voce di “Heroes” e Marc Maron, che interpreta invece l’addetto stampa Ron Oberman, mentre discutono fumando una sigaretta in quello che sembra essere un balcone o un giardino, davanti a un’ampia finestra illuminata. In uno stralcio dell’estratto Maron/Oberman dice a Flynn/Bowie: “Tutto quello che ci vuole è qualcuno che ci creda per cambiare il mondo, giusto? Noi ne abbiamo due”.

Non avendo avuto il via libera degli eredi di Bowie la pellicola, che avrebbe dovuto essere presentata in anteprima al Tribeca Film Festival, non conterrà per questa ragione le canzoni del cantautore. Ha dichiarato Range a proposito di “Stardust”: “Ho stabilito di fare un film su cosa rende qualcuno un artista, cosa davvero li porta a esprimere la loro arte”.