Graham Nash racconta come nacquero Crosby Stills & Nash

Il 78enne cantautore inglese, ma americano d'adozione, Graham Nash, ospite dello show radiofonico condotto da Uncle Joe Benson, 'Ultimate Classic Rock Nights', ha ricordato di come fosse già amico intimo di David Crosby prima di incontrare Stephen Stills nella casa del bassista dei Monkees Peter Tork.

Nash incontrò i suoi due futuri compagni di band quando fece un tour negli Stati Uniti con gli Hollies (la band inglese in cui militava, ndr) nel 1966, ma i tre iniziarono a lavorare per diventare Crosby, Stills & Nash solo due anni dopo. Crosby, Stills & Nash pubblicarono il loro primo, eponimo, album nel 1969. Poi si aggiunse Neil Young e il terzetto diventò un quartetto: Crosby Stills Nash & Young.

Ha ricordato quando incontrò David Crosby in Inghilterra:

"Dissi a David, 'Dove stai?' Mi rispose, 'È divertente, sto in questo hotel di Londra chiamato la Casa Bianca. Ma è pieno di signore dai capelli blu e di anziani.' Gli dissi, 'Sai cosa? Vieni a stare con me, nel mio appartamento.' Quindi io e David stringemmo un'amicizia molto profonda."

Una volta nell'appartamento, i due iniziarono a condividere la loro musica, ricorda ancora Nash:

"Mi suonò canzoni come “Deja Vu". Non avevo mai sentito niente del genere in vita mia. Mi fece "Guinevere". Mi suonò "Long Time Gone". E io, "Wow, questo è fantastico!".