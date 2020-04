Brian May fa da mentore alle Kings Daughters (e suona sul tetto di casa sua)

Il chitarrista dei Queen ha prodotto il brano “Get Up” della giovane band al femminile raccolta sotto il nome di Kings Daughters e vi ha preso parte con un featuring, partecipando anche alla realizzazione del video con una sua performance sul tetto dell’appartamento di Brian May di Kensington, a Londra. All’addetto alle sei corde dei Queen è riservata una breve apparizione nella clip, accanto a quella di numerosi fan di 44 paesi diversi del mondo che si sono ripresi in autonomia e hanno inviato i loro filmati.

“È come se fosse una canzone incredibilmente curativa”, ha commentato Brian May a proposito di “Get Up”, proseguendo: “È una canzone che ti solleva emotivamente e se ci dovesse essere un momento adatto per pubblicare la traccia il momento sarebbe questo. Potrebbe essere il momento peggiore per lanciare una carriera, ma abbiamo una buona sensazione e abbiamo fatto squadra con l’organizzazione benefica per la salute mentale MIND per sostenerli”. Quanto alla giovane band, che debutta proprio con “Get Up”, la frontwoman Talia Dean ha dichiarato: “Lavorare con Brian ha reso possibile alla canzone di prendere vita. Gliela avevo già suonata prima ma quando abbiamo parlato per la prima volta di registrare il brano in studio eravamo semplicemente sconvolte”.

Il dieci per cento dei guadagni di “Get Up” andranno a MIND. Potete ascoltare il pezzo e guardare il suo video qui:

Brian May è stato, a oggi, uno degli artisti più attivi, anche se chiaramente a distanza, nei giorni dominati dall’isolamento dettato dalle misure atte a prevenire il più possibile l’ulteriore diffusione del Coronavirus nel mondo, con duetti, racconti e lezioni di chitarra.