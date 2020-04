Concerti, Eugenio in via di Gioia: le nuove date del tour

Sono state riprogrammate le date del tour degli Eugenio in via di Gioia che avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 10 marzo: la tournée si svolgerà nel mese di novembre 2020, con partenza al Teatro Concordia di Torino il 2 novembre. Ecco le date dei nuovi live:

02.11.2020 TORINO, Teatro Concordia

03.11.2020 BOLOGNA, Estragon

04.11.2020 ROMA, Atlantico

08.11.2020 MILANO, Alcatraz

Dei quattro concerti l’unico per il quale sono ancora disponibili biglietti è quello di Roma del 4 novembre, mentre gli altri tre hanno già registrato il sold out. Si legge nella nota diffusa da Vertigo a proposito del tour:

I biglietti acquistati saranno validi per i quattro concerti di novembre 2020 durante i quali la band ha annunciato che suonerà tutta la discografia completa in un unico show inedito.

I set della band torinese erano intesi a promuovere la raccolta di Eugenio Cesaro e compagni “Tsunami (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come)”, inclusiva del brano con il quale gli Eugenio in via di Gioia hanno partecipato, nella categoria Nuove Proposte, a Sanremo 2020, “Tsunami”. L’ultimo album in studio della formazione è “Natura viva” e risale allo scorso anno.