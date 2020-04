Caponetti entra nel roster Carosello. Subito il primo singolo ‘Google Maps’

Claudio Caponetti è entrato a far parte del roster Carosello – storica etichetta discografica con sede a Milano fondata nel 1959 - e ha pubblicato oggi il suo primo singolo, “Google Maps”, con la produzione di Katoo. Potete ascoltarlo qui:

L’esordio del cantautore ascolano, che – si legge nella nota stampa relativa al brano – “arriva dopo anni di esperienze, lavori in azienda abbandonati e l’incertezza tipica di chi si è appena affacciato ai trent’anni”, è così presentato da Caponetti:

È una canzone che si apre lentamente e parla di disorientamento. Quello che sembra un crollo dei punti saldi della vita diventa infine una possibilità per costruirne di nuovi. Per molti anni la mia esistenza non ha preso nessuna direzione ma da questa nebulosa confusa alla fine qualcosa è uscito fuori, non so bene cosa, ma mi piace.

Caponetti, classe 1989, nel 2015 ha autoprodotto il suo primo EP e nel 2017 ha ottenuto un contratto come autore per Universal Music Publishing grazie alla vittoria al concorso “Genova per voi”.