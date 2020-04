Concerti, Andrea Bocelli al Duomo di Milano: cosa ha cantato. Video

“Custodirò l'emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l’emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care". Con queste parole Andrea Bocelli ha raccontato il suo concerto in Duomo nella domenica di Pasqua, 12 aprile, organizzato per celebrare la Santa ricorrenza nel corso dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Music for Hope' è stato trasmesso in diretta mondiale su YouTube e visto da quasi 30 milioni di persone in tutto il mondo.

Il tenore toscano, accompagnato dall'organista della cattedrale Emanuele Vianelli, ha intepretato l'inno eucaristico 'Panis Angelicus', la "Messe Solennelle" musicato da César Franck, poi l' Ave Maria, di Charles-François Gounod, Sancta Maria di Pietro Mascagni e Domine Deusdalla "Petite Messe Solennelle" di Rossini. Infine ha camminato fino al sagrato e di fronte alla piazza vuota ha chiuso con 'Amazing Grace', di John Newton.

Quella sensazione d’essere contemporaneamente solo – come lo siamo tutti, al cospetto dell’Altissimo – eppure di esprimere la voce della preghiera di milioni di voci, mi ha profondamente colpito e commosso. L’amore è un dono. Farlo fluire è scopo primario della stessa vita. E con la vita, ancora una volta, mi trovo in debito. La mia gratitudine va a chi ha concepito questa opportunità, il Comune di Milano e il Duomo, ed a tutti coloro che hanno accolto l’invito e si sono uniti in un abbraccio planetario, raccogliendo quella benedizione del Cielo che ci restituisce coraggio, fiducia, ottimismo, nella certezza della fede”.

Caricamento video in corso Link

La performance che è stata promossa e reso possibile dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, con la produzione di Sugar Music (casa discografica del cantante e Universal Music Group, con la collaborazione di Almud e Maverick Management e con il sostegno di YouTube. Andrea Bocelli si è esibiyo partecipato in forma gratuita, continuando a sostenere la Fondazione che porta il suo nome, che porta avanti la campagna sull'emergenza Covid-19, con una raccolta fondi per aiutare ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e dispositivi di protezione individuale.