Addio allo stilista punk Jimmy Webb: i tributi di Duff McKagan, Debbie Harry e…

È venuto a mancare, all’età di 62, lo stilista punk Jimmy Webb, punto di riferimento per gli appassionati della moda punk newyorkese. Webb dal 2000 lavorava nel negozio Trash and Vaudeville dell’East Village di New York – uno spazio che si era aggiudicato la nomea di “paradiso del rock’n’roll” -, per poi aprire quest’anno un nuovo negozio, battezzato I Need More, nel Lower East Side. Lo stilista era molto vicino a diverse figure di spicco della scena punk e rock, come, tra gli altri, Iggy Pop – "I Need More" è un brano dell’ex Stooges -, il bassista dei Guns N’ Roses Duff McKagan, la voce dei Blondie Debbie Harry e il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong. Al momento non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale sulla causa della morte di Webb: riferisce l’NME che in un’intervista dello scorso mese di febbraio Iggy Pop aveva fatto sapere che allo stilista era stato diagnosticato un tumore.

“Mancherà a tutti noi il nostro meraviglioso amico Jimmy Webb”, ha dichiarato Debbie Harry al New York Post a proposito della dipartita di Jimmy Webb, proseguendo: “Se ne va un’incantevole unica figura di New York. Sono fortunata di averlo conosciuto”. Scrive invece Billie Joe Armostrong sui suoi social: “È un ruba cuori. Jimmy sei un tesoro di New York. Sempre energia positiva. Hai sempre vissuto alla grande. Riposa in pace”.

Quanto a Duff McKagan, il musicista lo ricorda come “l’uomo più dolce e un vero rock’n’roll punk, cazzo”, mentre queste sono le parole di Joan Jett: “Il nostro amico, Jimmy Web, una leggenda e una leggenda di St. Mark St., stilista dei punk, famosi o meno, è morto. Sono molto triste e tutti sentiremo la mancanza del tuo energico e caldo animo. La città non sarà la stessa senza di te”.