Pretenders, ascolta il nuovo singolo ‘You Can’t Hurt a Fool’

La terza anticipazione del prossimo album dei Pretenders, “Hate for Sale”, è arrivata: il brano porta il titolo “You Can’t Hurt a Fool” e segue di qualche settimana “The Buzz”, singolo apripista dell’undicesimo album in studio della formazione capitanata da Chrissie Hynde, e la title track “Hate for Sale”. Potete ascoltare la canzone qui:

“Hate for Sale” avrebbe dovuto uscire il prossimo primo maggio ma è stata una delle tante pubblicazioni posticipate alla luce dell’emergenza Covid-19: la nuova data di immissione sul mercato è stata fissata al 17 luglio. A proposito dell’album la frontwoman della band aveva fatto sapere in una nota diffusa alla stampa: “Penso che la nostra più grande ispirazione a parte il folle hard-core rock’n’roll sia stato l’R&B”. Il disco avrebbe dovuto essere portato sui palchi statunitensi a partire dal mese prossimo in un tour congiunto con i Journey: per quanto il gruppo ancora non abbia diffuso comunicazioni lo scenario attuale esclude che il progetto possa trovare compimento nel breve termine.