Rosalía e la collaborazione con Billie Eilish: ‘Ci siamo quasi’

Sembra che i fan della catalana Rosalía non dovranno attendere ancora molto la nuova canzone realizzata dalla cantante in collaborazione con Billie Eilish, brano al quale la voce di “El mal querer” aveva fatto cenno negli ultimi mesi del 2019, elogiando la giovane collega e raccontando come sebbene l'artista abbia lavorato con divese persone “nessuna mi ha colpita quanto lei”. L’aggiornamento sullo stato dei lavori è stato fornito da Rosalía a Zane Low per Apple Music: durante la trasmissione la cantante, che negli ultimi anni si è distinta per il mix di flamenco ed elettronica che caratterizza la sua musica, ha fatto sapere che la canzone è quasi pronta.

Il processo, iniziato nel mese di marzo dello scorso anno, si è rivelato piuttosto lungo e Rosalía ha spiegato di essere alle prese con gli ultimi passaggi in questi giorni di isolamento globale in cui buona parte dei cittadini del mondo soni chiusi nelle loro case a causa della pandemia legata al Covid-19. Dichiara Rosalía: “Durante le ultime due settimane ho cercato di chiudere la collaborazione con Billie Eilish”. Proseguendo: “Penso che ci siamo quasi. Penso di aver finito ieri gli arrangiamenti”. Aggiunge ancora la cantante di Sant Esteve Sesrovires: “Sento che la produzione, il sound design è quasi a posto, quindi ho solo bisogno che Billie mi mandi le parti cantate e le idee che vuole aggiungere perché ci siamo. Quindi spero che Billie mi mandi le sue cose”.

Quest’anno Rosalía, ventisei anni, ha pubblicato i singoli "Juro Qué" e “Dolerme”, mentre dal punto di vista discografico la cantante è ferma al suo secondo album, datato novembre 2018, “El mal querer”, il disco che ha aperto a Rosalía la strada del successo e dei grandi palchi. Tra questi – giocando, però, in casa -, quello del Primavera Sound 2019 di Barcellona.