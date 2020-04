The National, un concerto in streaming a beneficio dei loro roadies

I National hanno pubblicato sul loro canale YouTube un concerto della band - quello tenuto al Primavera Sound 2018 - per sollecitare donazioni dai loro fan a beneficio della squadra di tecnici che solitamente lavora per le loro tournée (un esempio che anche qualche artista italiano potrebbe imitare).

Per motivare le donazioni, hanno scritto:

"La nostra crew è il sangue che fa vivere i nostri tour, e nei molti anni che abbiamo lavorato insieme è diventata la nostra famiglia. In questo momento di insicurezza sulla sopravvivenza dell'industria dei concerti dal vivo, abbiamo deciso di devolvere tutti i proventi della vendita del nostro merchandising attraverso il nostro negozio online per sostenere economicamente i membri della nostra squadra di tecnici".

I National hanno già dovuto cancellare parecchie date a causa dell'emergenza COVID 19.

Ecco qui sotto il link al concerto: