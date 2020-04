Pitbull, "Credo che vinceremo" è la sua canzone di speranza

"I believe that we will win (World anthem)" s'intitola il singolo pubblicato a sorpresa da Pitbull, ed è un messaggio di fiducia e di speranza per il mondo colpito dal Coronavirus.

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà seguito da un video ufficiale. L’idea del video è quella di invitare artisti, musicisti e intrattenitori a partecipare al progetto: dovranno creare un mini video dove cantano il ritornello battendosi una mano sul petto e poi caricarlo sui loro profili social. Parte del ricavato verrà devoluto alle due associazioni benefiche Feeding America e Tony Robbins Foundation.



"Let's show the world how powerful it is when we come together to fight for one cause - that's called life", ha annunciato Pitbull prima di lanciare il brano.





