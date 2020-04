Addio a Mirko Bertuccioli, il fondatore de I Camillas

Il sito di "Repubblica" informa della morte di "Zagor", al secolo Mirko Bertuccioli, cantante e fondatore (con Vittorio Ondadei, dei Camillas, gruppo finalista di "Italia's got talent" nel 2015.

I Camillas avevano pubblicato album con etichette indipendenti (il primo nel 2007, "Everybody in the palco"; l'ultimo, nel 2018, "Discoteca rock").

