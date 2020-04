Annalisa, il nuovo singolo: “La bellezza può essere sotto i nostri occhi”

Un singolo e una fotografia profetici. Annalisa Scarrone pubblica una nuova canzone, “Houseparty”, accompagnata da un’immagine evocativa che la ritrae in casa, sul divano. Un piccolo cosmo che diventa lo specchio di sentimenti e sensazioni che non hanno confini, che dalla sua Savona arrivano idealmente fino a Rio De Janeiro, ricordandoci, anche in questo momento di quarantena, “che la bellezza spesso è sotto i nostri occhi, è sempre stata lì, ma prima non la vedevamo”, racconta la cantante. La canzone è nata la scorsa estate. “Parla di intimità della casa, del mettersi a nudo facendo venire fuori la persona che siamo quando nessuno ci guarda – continua Annalisa – è uno dei temi centrali del disco, che sarebbe dovuto uscire a breve, ma che ho preferito posticipare a settembre. È un pezzo che, in modo inaspettato, fotografa il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme e incontrarci. Fra i muri delle case si formano mondi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività è centrale, è quello che sto facendo io, continuando a fare musica. È il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione”.

Il titolo non è nato sulla scia del lockdown e la cover del nuovo singolo doveva essere addirittura la copertina del disco: “Chi la osserva bene, troverà diversi riferimenti alle canzoni che comporranno il nuovo progetto, abbiamo già pensato a una nuova copertina per l'album, è tutto in divenire – sottolinea Annalisa – l’aspetto originario di “Houseparty” era proprio quello di mettere in luce le piccole cose, i tanti oggetti che mi circondano nella foto sono metafore. Non importa dove ci troviamo: osservare i colori che abbiamo intorno e rendersi conto delle nostre fortune, è fondamentale. Questo concetto, riportato ai giorni d’oggi, assume ancora più valore”. A causa dei fatti di attualità, la cantante ha inoltre deciso di posticipare l’uscita del nuovo album, prevista per questa primavera, al 18 settembre. “Spero, per quella data, di poter riabbracciare i fan – auspica Annalisa – il contatto fisico, negli instore o negli showcase, è troppo importante. Per il momento ci siamo consolati con degli aperitivi virtuali, in tanti mi hanno raccontato le loro giornate in casa, è stato importante condividere questi momenti, anche difficili, con chi mi segue”. Anche “Il party sulla luna", il concerto fissato per il 4 maggio al Fabrique di Milano, è stato posticipato al 22 ottobre. Dal nuovo album, oltre a quest’ultimo pezzo, sono stati estratti anche “Vento sulla luna” con Rkomi e “Avocado Toast”. “Il tema principale sarà quello del mostrarsi senza filtri – conclude Annalisa – essendoci l’estate di mezzo non è detto che non aggiunga qualche cosa di nuovo al progetto. Come artista cerco di non fermarmi perché la musica non si deve spegnere ed è importante trovare anche dei modi alternativi per rimanere in contatto con i fan. Anche come cittadina e donna mi sembrava doveroso dare un segnale: per questo ho sostenuto una campagna di raccolta fondi per l’ospedale San Paolo di Savona”.