Queen, 47 anni fa usciva il primo album. Tutte le canzoni una per una: “Seven seas of rhye...”

Gli esperti di telefilm chiamerebbero questo frammento di un minuto e quindici secondi teaser, un’anticipazione di quello che accadrà nella prossima puntata. “Seven Seas Of Rhye...” (e i puntini di sospensione fanno la differenza) è un breve assaggio di quello che, in versione completa su “Queen II”, si trasformerà in “Seven Seas Of Rhye” (senza puntini di sospensione), il primo successo da classifica della band.

È quello che si potrebbe definire uno schizzo musicale strumentale, che parte innestandosi nel coro sfumato di “Jesus” con un arpeggio di pianoforte e prosegue in maniera monocorde per tutta la breve durata del brano con l’ingresso di chitarra, batteria e basso, fino a scomparire in una lunga dissolvenza.

Le differenze tra le “Seven Seas Of Rhye” con e senza puntini di sospensione, a parte ovviamente lo sviluppo con strofa, ritornello e middle eight che la versione di “Queen II” ha e quella di “Queen” no, consistono nel ritmo, più lento nella versione solo strumentale e – sorprendentemente – nell’arpeggio di pianoforte iniziale. Un orecchio attento si accorgerà infatti che, mentre l’introduzione di “Seven Seas Of Rhye...” (con puntini) è arpeggiata con una mano sola, quella di “Seven Seas Of Rhye” (senza puntini), più difficile da eseguire tecnicamente, è un arpeggio su due ottave, quindi eseguito con entrambe le mani. Per quanto incompleta e priva di testo, Seven Seas introduce per la prima volta il nome del fatato reame di Rhye, un regno di fantasia che il piccolo Freddie aveva creato insieme con la sorellina Kashmira.

Nel musical “We Will Rock You”, basato sulle canzoni dei Queen e sulla sceneggiatura originale di Ben Elton, i Sette Mari di Rhye sono il luogo in cui gli irriducibili Bohemian vengono imprigionati dopo essere stati lobotomizzati dal perfido Khashoggi.

Ne ha fatta di strada la fantasia di Freddie.

Domani scriveremo della storia dell’album “Queen”

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Queen” e di tutti gli altri album dei Queen.