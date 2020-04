Il Volo, stasera in TV il concerto all'Arena di Verona: la scaletta

Nella serata di oggi, martedì 14 aprile, RAI Uno trasmetterà in prima serata il film - concerto "Il Volo - Un'avventura straordinaria", registrazione audio/video dell'evento che il trio composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto tenne il 21 settembre del 2015 all'arena di Verona. Alla serata hanno preso parte, in veste di ospiti, anche Francesco Renga, Francesco De Gregori e Lorenzo Fragola.

Ecco, di seguito, l'elenco delle canzoni eseguite durante lo show:

Nel blu dipinto di blu

Il mondo

Io che non vivo senza te

L’amore si muove

L’immensità (con Francesco Renga)

Piove

E lucevan le stelle

Granada

Can’t help falling in love

Quando l’amore diventa poesia

Canzone per te

Napul’è

Quando

Quanno chiove

Tornerà l’amore

Ancora

Sempre e per sempre (con Francesco De Gregori)

Delilah

Beautiful that way

Per te ci sarò

La vita

Best day of my life (con Lorenzo Fragola)

Surrender

Torna a Surriento

‘O sole mio

Grande Amore