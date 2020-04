Radiohead, Ed O'Brien: il disco solista e i progetti futuri della band

Uscirà il 17 aprile "Earth", l'album del debutto solista di Ed O'Brien, dei Radiohead, che sarà pubblicato a nome EOB - qui la copertina e la tracklist.

Dice il musicista (che sta recuperando da un'infezione di Coronavirus):

"Ci ho lavorato per otto anni, a questo disco, e se non l'avessi fatto una parte di me sarebbe morta".



All'album, prodotto da Flood, hanno collaborato Laura Marling e Adrian Utley dei Portishead, il bassista Nathan East e il batterista Omar Hakim.

O'Brien considera questo disco

"una colonna sonora adeguata al tempo che stiamo vivendo. A dispetto della cupezza di questi tempi impegnativi, l'umanità è capace di fare cose straordinarie, come costruire ospedali inpochi giorni e applaudire dalle finestre le persone che lavorano per assisterci e curarci".

Parlando con il New Musica Express, il chitarrista ha detto, fra l'altro:

Poi ha spiegato che nessuno dei componenti della band ha mai chiesto consigli agli altri relativamente ai propri progetto solistici, ha ammesso che gli piacerebbe collaborare di nuovo con Johnny Marr (col quale ha militato nei 7 Worlds Collide, il supergruppo messo in piedi da Neil Finn nel 2001), e alle inevitabili domande sui Radiohead ha risposto:

"Parliamo di progetti futuri, abbiamo fatto recentemente una riunione online su Zoom. Ma per un bel po' ognuno di noi farà cose sue, Rimetteremo in marcia i Radiohead quando sentiremo che sarà arrivato il momento giusto. E sì, abbiamo in progetto alcune idee per celebrare i vent'anni di 'Kid A', quest'anno, e 'Amnesiac', l'anno prossimo, ma con il problema del Coronavirus non sappiamo se riusciremo a realizzarle".