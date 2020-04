Le brevi di oggi 14 aprile: Mojofest

La sedicesima edizione del #MojoFest sceglie (necessariamente) di proporre una inedita versione di “eventi dal vivo” durante il periodo di Social Distancing forzato, realizzando e mandando in scena il primo blues festival della penisola in versione “Lockdown Edition” per permettere di fruire delle performance di artisti internazionali e nazionali di primo livello, rimanendo nelle proprie abitazioni. Tutti gli artisti saranno in collegamento video. Il tutto sabato 18 aprile 2020 in live streaming dalla pagina Facebook :/MojoStationBluesFestival. La scaletta: H 15:00 ARCHIVE VALLEY, H 16:00 WATERMELON SLIM, H 17:00 THE REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND, H 18:00 CEDRIC BURNSIDE, H 19:00 SOUTHERN AVENUE, H 20:00 ANGELO “LEADBELLY” ROSSI, H 21:00 FANTASTIC NEGRITO, H 21:30 ROBERTO LUTI

