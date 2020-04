Concerti, ecco gli ultimi che abbiamo visto in Italia prima dell'emergenza Coronavirus

Sembra una vita fa, eppure è passato non più di un mese e mezzo. E' anche vero, però, che in questo mese e mezzo sono successe cose talmente più grandi di noi che mai avremmo potuto immaginare succedere, nemmeno in una vita.

Eppure prima di quel lunedì, 9 marzo, andavamo ai concerti, e tutto pensavamo tranne che avremmo dovuto rinunciarci. Anzi. Era l'industria del live a fare da locomotiva a tutto il comparto musicale, e i grandi show nei palazzetti tenuti nel corso mese di marzo nelle grandi città italiane stavano rappresentando la rincorsa per la grande stagione dei concerti estivi, che quest'anno - calendari alla mano - prometteva meraviglie.

In attesa di capire quando (e come) potremmo tornare a goderci un concerto, ecco i dieci eventi musicali dal vivo più frequentati in Italia a febbraio 2020 secondo la classifica ufficiale stilata da SIAE in base all'affluenza:

1 - Dream Theater, Forum di Assago, Milano, 12/02/2020 (11.535 spettatori)

2 - Jonas Brothers, Forum di Assago, Milano, 14/02/2020 (11.380 spettatori)

3 - Liam Gallagher, Forum di Assago, Milano, 16/02/2020 (10.654 spettatori)

4 - Slipknot, Forum di Assago, Milano, 11/02/2020 (9.838 spettatori)

5 - Gazzelle, Palazzo dello Sport, Roma, 09/02/2020 (7.697 spettatori)

6 - Liam Gallagher, Palazzo dello Sport, Roma, 15/02/2020 (7.199 spettatori)

7 - Tenacious D, Lorenzini District, Milano, 10/02/2020 (6.062 spettatori)

8 - Halsey, Forum di Assago, Milano, 13/02/2020 (5.999 spettatori)

9 - Mika, Kioene Arena, Padova, 01/02/2020 (5.925 spettatori)

10 - Gazzelle, PalaPartenope, Napoli, 08/02/2020 (5.388 spettatori)