Dieci canzoni per bambini che sono state in hit parade

Non solo Zecchino D'Oro (con le sue canzoni per bambini cantate da bambini), non solo Cristina D'Avena (che del genere sigle televisive è la reginetta): nelle classifiche italiane di vendita dei dischi molto spesso sono entrate canzoni scritte e registrate da cantanti "adulti" ma destinate agli ascoltatori più piccini.

Qui di seguito vi ricordiamo le più vendute di sempre.

"Ci vuole un fiore", scritta da Gianni Rodari, Sergio Endrigo e Luis Bacalov, cantata da Sergio Endrigo nel 1975.

"La tartaruga", scritta (con Pippo Caruso) e cantata da Bruno Lauzi nel 1975.

"Johnny Bassotto", scritta da Bruno Lauzi e Pippo Caruso e cantata da Lino Toffolo nel 1976.

"Sandokan", scritta da Guido e Maurizio De Angelis, Duncan e Sollima, cantata dagli Oliver Onions nel 1976.

"Virgola", scritta da Bruno Lauzi, Carmelo e Michelangelo La Bionda, cantata da Jocelyn nel 1976.

"Furia", scritta daLuigi Albertelli, Guido e Maurizio De Angelis, cantata da Mal nel 1977.

"Heidi", scritta da Bruhn, Migliacci, Wagner e Weizierl, cantata da Elisabetta Viviani nel 1978.

"Mi scappa la pipì papà", scritta (con Bruno Tibaldi) e cantata da Pippo Franco nel 1979.

"Il ballo del qua qua", scritta da Romina Power, Raggi, Rendall, Thomas, cantata da Romina Power nel 1982.

"Carletto", scritta da Bertola, Jurgens, Corima, cantata da Corrado con Simone Jurgens nel 1983.