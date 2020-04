George Harrison prende lezioni di sitar da Ravi Shankar: guarda il video

Per una ragione o per l'altra, negli ultimi giorni si parla spesso di Beatles: vuoi per l'ipotetico cinquantennale dello "scioglimento" del gruppo, vuoi per la vendita all'asta del manoscritto del testo di "Hey Jude", vuoi per lo spettacolo di suoni e luci dell'Empire State Bulding di New York sulle note di "A day in the life", vuoi per il ritrovamento di una foto inedita di John, Paul e George dell'epoca Quarrymen (1959)..

Ieri la BBC ha annunciato la riscoperta di un documentario dedicato al musicista indiano Ravi Shankar, mentore di George Harrison, nel quale sono contenute immagini del Beatle che prende lezioni di sitar appunto da Shankar.

Lo potete vedere qui.

La Ravi Shankar Foundation, che ha collaborato per questa iniziativa con la BBC, ha fatto sapere che i previsti festeggiamenti per il centenario della nascita di Ravi Shankar - nato il 7 aprile del 1920 (e morto l'11 dicembre 2012) sono stati definitivamente annullati, causa l'epidemia di Coronavirus.

A questo proposito, la Fondazione Material World di George Harrison ha donato 500.000 dollari ad alcune organizzazioni (MusiCares COVID-19 Relief Fund, Save the Children, e Medecins Sans Frontieres) che stanno occupandosi di assistenza alle persone colpite dal Coronavirus.