Covid-19 e concerti, Live Nation taglia 500 milioni di spese

Live Nation, la società di organizzazione di eventi dal vivo che cura le attività live di - tra gli altri - Bruce Springsteen, Pearl Jam, U2 (nella foto) e Madonna taglierà per l'anno in corso 500 milioni in spese alla luce dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, che ha di fatto paralizzato l'industria dei concerti a livello internazionale: in prima linea in questa operazione di robusta revisione della spesa c'è l'ad e presidente della società, Michael Rapino, che per il 2020 rinuncerà al suo compenso, dell'ammontare di 3 milioni annui.

Secondo un primo rapporto stilato dal dirigente di Live Nation Joe Berchtold, fino allo scorso 28 febbraio, a eccezione dei mercati cinese e italiano - dove il contagio da Covid-19 si è manifestato per primo - la domanda di biglietti a livello globale non aveva ancora impattato sulle prospettive del comparto. Poco più di un mese dopo, tuttavia, lo scenario è radicalmente cambiato, con gli USA primi nella triste classifica di morti e contagi da Coronavirus: "Data l'incertezza associata alla durata delle condizioni attuali a livello globale, la società ha lanciato una serie di iniziative per ridurre i costi fissi e risparmiare denaro", ha spiegato il gigante del live in una nota. Il progetto sarà attuato sia per mezzo di "riduzioni salariali, con salari per i dirigenti senior ridotti fino al 50% e il CEO dell'azienda che rinuncia volontariamente al 100% del suo salario per la durata del programma di riduzione salariale", sia con altre misure come "blocco delle assunzioni, riduzione dell'uso di appaltatori, rinegoziazioni degli affitti, licenziamenti e riduzione o eliminazione di altre spese discrezionali, tra cui, tra l'altro, viaggi e intrattenimento, riparazioni e manutenzione, e marketing".