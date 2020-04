Arcade Fire: Win Butler, "Stiamo lavorando a un nuovo album"

I sospetti e le speranze suscitati da alcuni misteriosi post su Instagrama dei giorni scorsi sono confermati: WIn Butler ha annunciato ufficialmente di aver iniziato a lavorare su un nuovo album degli Arcade Fire (il cui ultimo album di inediti, "Everything Now", risale al 2017).

Ieri, alla vigilia del suo compleanno, Butler ha scritto che lui e sua moglie (e compagna di band) Régine Chassagne da due anni stanno scrivendo nuove canzoni, e che "da qualche mese stavano registrando materiale inedito" quando è esplosa l'epidemia di Coronavirus.



"Sorprendentemente, e anche in maniera un po' inquietante, i temi dei brani che abbiamo scritto sembrano aver anticipato quello che sta succedendo - c'è una canzone intitolata 'Age of anxiety' che è stata scritta un anno fa... non c'è bisogno di dire che nelle ultime settimane abbiamo lavorato di più, e la musica sta fluendo copiosamente".

Butler ha anche anticipato che non è escluso che prossimamente una parte della nuova musica possa essere diffusa in live streaming. Tuttavia, ha aggiunto, non succederà tanto presto.

"Quando la ascolterete - non tanto presto, dovrete avere pazienza - scoprirete quali frutti ha dato la nostra quarantena"

Il leader degli Arcade Fire ha poi osservato che questa crisi Coronavirus "potrebbe modificare radicalmente, o distruggere, molti aspetti dell'industra musicale", ma ha chiuso su una nota di ottimismo: