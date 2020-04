Canzoni in 8D, una lettura ignorante

Innanzitutto vogliamo essere umili, anche perché - non ne facciamo mistero - ne stiamo scrivendo per ultimi. Se l'abbiamo fatto, è perché probabilmente ci è sfuggito qualcosa, e non abbiamo compreso la portata - musicale, non mediatica - del fenomeno.



Cosa sia la musica in 8D ve l'hanno spiegato già tutti, meglio di come potremmo fare noi, che non siano tecnici del suono ma semplici appassionati che - nel migliore dei casi - si avvicinano alla lontana a quelli che un tempo venivano chiamati audiofili: ci piace la musica, ne abbiamo ascoltata e ne ascoltiamo ancora tanta, e qualche opinione rigorosamente empirica sulla qualità audio di quello che sentiamo ce l'abbiamo anche.



Empirica, appunto. Quando sui nostri Whatsapp hanno iniziato a circolare i primi remix in 8D abbiamo fatto come tutti: ci siamo messi gli auricolari e abbiamo iniziato ad ascoltare.





Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Remix come questo di "Love Lies" di Khalid e Normani non ci hanno detto granché: più che altro, ci sono parse solo un modo bizzarro di giocare con il panning (tecnicamente, il processo per mezzo del quale, durante il mixaggio, si sposta una traccia da un canale all'altro nel master stereo) e il riverbero sulle singole tracce. Però non ne eravamo convinti, perché in tanti sostenevano che ci fosse di più. Che la musica, in parole povere, ci girasse intorno. Allora ai meno giovani di noi è venuto in mente che già almeno cinque anni fa esistevano plug-in VST (sempre in parole povere, effetti da usare sui multitraccia digitali operativi sui personal computer) come questo, la versione 1.1 di Binauralizer, che in sostanza facevano questo:Utilizzando solo due sorgenti sonore - lo speaker destro e quello sinistro delle vostre cuffie o auricolari - l'algoritmo dell'effetto processa il segnale sonoro per "ingannare" la percenzione dell'ascoltatore dando un'idea di bidimensionalità. Giusto un'idea, però, perché a noi - più che altro - i remix 8D continuavano a sembrare essenzialmente pan girati molto frequentemente e riverberi strani messi lì tanto per stupire. Roba che si faceva già negli anni Settanta quando si iniziava a essere a corto di idee - e di idee, all'epoca, oggettivamente ne avevano un mucchio. Ma no, sicuramente ci era sfuggito qualcosa. Perché l'8D era solo l'inizio.Abbiamo scoperto che l'8D, in pratica, è solo il primo stadio dell'evoluzione verso un nuovo modo di ascoltare la musica, perché esistono anche i remix in 9D. Che, in sostanza, duplicherebbero l'effetto dell'8D separando le tracce vocali da quelle strumentali, assegnando a ciascuno dei gruppi trattamenti simultanei ma distinti. L'effetto, magari in termini più capillari - ma allo stesso tempo più caotici - ci è sembrato quello dell'8D, né più, né meno.Però poi ci siamo definitivamente arresi davanti all'escalation di D alla quale abbiamo avuto il modo di assistere su YouTube. Perché dopo l'8D e il 9D abbiamo scovato remix in 16D:In 24D:In 32D:In 128D:E sì, anche in 360D:Con le cuffie in testa, di differenze non ne abbiamo trovate, ma magari siamo noi che ascoltiamo male, o proprio non sappiamo farlo. In questo caso, compatiteci pure e perdonateci se vi abbiamo fatto perdere tempo. Se invece anche a voi non sembra di aver notato grandi differenze di resa nella progressione di D, e premesso che:- non vogliamo credere che questa dell'8 (o 9, 24, 32 eccetera) D sia solo una moda sfruttata da chi del click baiting sulle piattaforme di media sharing ha fatto (o sta cercando di farne) un lavoro- con due sorgenti audio (destro e sinistro) più di tanto non si può fare, per quanto la tecnologia si sia evoluta in questi anni- gli impianti surround a quattro o più sorgenti sonore - gli ultimi elaborati dalla NHK per le sale cinematografiche ne prevedono 24 - li conosciamo tutti, se siamo andati a vedere un film in un qualsiasi multisala dagli anni Novanta in poi

- se non abbiamo capito nulla, ci consola - almeno - il fatto di essere in buona compagnia:

Vi chiediamo: le canzoni che amate vi piacerebbe davvero sentirle così?