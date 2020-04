Francesco Guccini: "Non ascolto musica da anni"

Il cantautore emiliano Francesco Guccini è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1, 'Un Giorno da Pecora'. Naturalmente non è mancata la domanda su come stia trascorrendo il tempo in questo periodo di reclusione casalinga forzata dovuta all'epidemia di Covid-19.

Guccini, come riporta l'ANSA, ha risposto:

"Quello che facevo prima, più o meno. Mi muovo poco, ascolto audiolibri, scrivo e guardo un po' la tv".

E la musica, la ascolta?

"No, non la ascolto da anni, niente. Non suono neanche più la chitarra, credo di non esserne più capace, ammesso che lo fossi stato".

Il prossimo 14 giugno sarà un giorno importante per Francesco Guccini compirà infatti 80 anni, gli viene allora chiesto, se sarà possibile organizzerà una festa? questa la sua risposta: