Quella volta che John Entwistle e Keith Moon vennero accusati di rapimento

Alcune righe inedite scritte dall'ormai defunto bassista degli Who John Entwistle riportano di quella volta che lui e il batterista della band inglese Keith Moon furono indagati per il presunto rapimento di una giovane, quando, in realtà si trattava solo di uno scherzo, era una innocua bambola gonfiabile.

Il luogo in cui avvenne il fatto è la cittadina di Newcastle, in Inghilterra, nel novembre 1968, quando la coppia girovagò in automobile per le vie della città con delle gambe finte che sporgevano dal finestrino della Bentley di Entwistle.

Questa la storia narrata dal musicista scomparso il 27 giugno 2002, pubblicata dal tabloid britannico Daily Star:

“Andai in un negozio di scherzi con Moon. Compriamo un paio di gambe di donna gonfiabili con le calze a rete. Attraversiamo Newcastle con le gambe fuori dal finestrino della Bentley con Keith che fa dei rumori come fosse una ragazzina che urla. Io vedo una poliziotta con un walkie-talkie.”

Gli Who dopo Newscastle andarono a suonare a Paisley, in Scozia, e così continua il suo racconto Entwistle:

“Dopo lo spettacolo al Paisley Ice Rink, due poliziotti mi chiedono se sono il signor John Entwistle, proprietario di una Bentley. Una poliziotta ha denunciato una donna in pericolo. Veniamo accompagnati in albergo dove Keith ha sistemato le gambe fuori dal bagno con una coperta sopra un cuscino. La polizia si solleva dopo aver rimosso nervosamente la coperta. Chiacchieriamo con i poliziotti, che ora sono molto amichevoli."

John Entwistle non è riuscito a completare in vita la sua autobiografia, ma i suoi appunti sono stati usati da Paul Rees per la stesura di 'The Ox: The Last of the Great Rock Stars', volume sulla vita di Entwistle - autorizzato - dalla sua famiglia pubblicato agli inizi di aprile.

Come dichiarato dall'editore del libro: