Bruce Springsteen, il tornado e la copertina di "The Promise"

Le storie dietro a una canzone, a un disco o a una copertina sono ricorrenti. Meno frequenti sono gli episodi che vedono un libro fotografico di pregio trarre origine dalla copertina di un disco. E' questo il caso di "Fierce Beauty - Storms of the Great Plains" di Eric Meola, da anni specializzatosi nel ritrarre immagini drammatiche di tempeste, uragani, cicloni e tornado negli Stati Uniti. In effetti, Meola è da alcuni anni quel che si definisce un "tornado tourist" che ogni anno dedica qualche settimana a inseguire gli uragani con la sua macchina fotografica. La prima volta che lo fece, non lo aveva progettato. Si trovava nel deserto del Nevada e viaggiava su una decapottabile, inseguito da sinistre nuvole nero-pece. Alla guida dell'auto c'era Bruce Springsteen.

Il servizio fotografico originario di quella che sarebbe diventata una mania e una specializzazione include la copertina di "The Promise", quel tesoretto di out-takes di Springsteen risalente al 1977-78 e pubblicato solo nel 2010 che l'artista definisce un "lost album tra 'Born to run' e 'Darkness'". A raccontarne le origini è Meola stesso, che commentando una delle sue migliori foto in un servizio della CNN rievoca la scena. Era appostato in una strada sterrata a fotografare una convertible che, ancora distante, avanzava verso di lui sollevando una nuvoletta di polvere bianca dietro di sè che si stagliava contro un cielo scurissimo, sempre più basso e minaccioso che sembrava inseguirla. Alla guida il Boss, alle sue spalle un tornado in arrivo:

"Presto cominciò a piovere mentre i lampi riempivano la valle: una scena ipnotica che si scolpì nei nostri occhi e nelle nostre menti, e pochi giorni dopo Bruce scrisse il testo di una canzone intitolata 'The Promised Land’. Fu grandioso stare in una decapottabile facendo la corsa contro una tempesta col tipo che aveva scritto "Thunder Road". Ci può mai essere un viaggio nel deserto in America migliore...?"