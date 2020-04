Adriano Celentano: torna in tv 'Rock Economy'

Questa sera, lunedì 13 aprile, in prima serata su Canale 5 verrà riproposto 'Rock Economy', il concerto-evento di Adriano Celentano che si tenne all'Arena di Verona, in due successive serate, l'8 (leggi qui la nostra recensione del concerto) e il 9 ottobre 2012 (leggi qui la nostra recensione del concerto).

'Rock Economy' segnò il ritorno ai concerti del cantante della Via Gluck dopo ben 18 anni. Successivamente, il 9 dicembre 2013, Adriano Celentano realizzò un montaggio delle due serate, con contenuti inediti e parti riguardanti il backstage.

Scaletta concerto 8 ottobre 2012:

Svalutation

Rip It Up (Cover di Little Richard)

Si è spento il sole

La cumbia di chi cambia

L'emozione non ha voce

Io sono un uomo libero

Pregherò

L'artigiano

Città senza testa

Il ragazzo della via Gluck

Scende la pioggia (Cover di Gianni Morandi) (con Gianni Morandi)

La mezza luna (con Gianni Morandi)

Ti penso e cambia il mondo (con Gianni Morandi)

Ready Teddy (Cover di Little Richard)

A Woman in Love (Cover di Frankie Laine) (con Gianni Morandi)

Prisencolinensinainciusol

Encore:

Rock Around the Clock (Cover di Sonny Dae and His Knights)

****************************************************************************************

Scaletta concerto 9 ottobre 2012:

Mondo in mi 7a

Soli

L'arcobaleno

Storia d'amore

Io sono un uomo libero/Si è spento il sole/Viola/Ringo

Il ragazzo della via Gluck

Yuppi Du

Città senza testa

Straordinariamente

Pregherò

Un mondo d'amore (Cover di Gianni Morandi) (con Gianni Morandi)

Caruso (Cover di Lucio Dalla) (con Gianni Morandi)

Sei rimasta sola (con Gianni Morandi)

Una carezza in un pugno

Ti penso e cambia il mondo (con Gianni Morandi)

Encore:

Azzurro (Cover di Paolo Conte)

Anna parte

Ready Teddy (Cover di Little Richard)

Prisencolinensinainciusol