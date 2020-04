Coronavirus: un esperto dice che i concerti torneranno nell'autunno 2021

Alla luce della pandemia di Coronavirus che stiamo vivendo in questo periodo, festival e concerti probabilmente non torneranno fino all'autunno del prossimo anno, questa la previsione di Zeke Emanuel, un esperto americano di gestione sanitaria. Emanuel ha espresso la sua opinione durante una tavola rotonda, ospitata dal New York Times.

Ha detto il professore:

“Riunioni più grandi - conferenze, concerti, eventi sportivi - quando la gente dice che riprogrammerà questa conferenza o una laurea per l'ottobre 2020, non ho idea di come possano pensare che sia una possibilità plausibile. Penso che quelle cose saranno le ultime a tornare. Al più presto, realisticamente stiamo parlando dell'autunno 2021.”

Come riporta l'NME, numerosi festival musicali in tutto il mondo hanno cancellato i loro eventi del 2020. Tuttavia, alcuni li hanno rimandati più avanti nel corso di quest'anno. Tra questi il Coachella, che ha spostato la manifestazione da aprile a ottobre.

Parlando della riapertura dell'intera economia americana entro i prossimi mesi, Emanuel ha affermato di non essere "selvaggiamente ottimista", in quanto non sono state ancora introdotte politiche coerenti di protezione a livello nazionale e pratiche di test più rapide.

Ha detto ancora: