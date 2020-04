Le brevi di oggi, 13 aprile: Pink Floyd, M.I.A., Paolo Bonolis, Tom Petty

La 27enne popstar texana Selena Gomez ha acquistato l'ex villa di Tom Petty a Encino, in California, per 4,9 milioni di dollari. Per chi non lo sapesse, nel 1987, un incendio doloso bruciò la casa di Petty. Invece di andarsene da un'altra parte, la rockstar scomparsa il 2 ottobre 2017 costruì una nuova casa nello stesso punto e scrisse una canzone su quella brutta esperienza, "I Won't Back Down", uno tra i più grandi dei suoi molti successi.

Nick Barrett dei Pendragon, in questo periodo di reclusione a causa del Covid-19, si sta cimentando con alcune cover che pubblica su YouTube. Tra le altre, anche la title track dell'album dei Pink Floyd del 1983 “The Final Cut”.

Scrive Barrett: “Ecco come ho passato il mio pomeriggio. La mia versione di “The Final Cut” dei Pink Floyd.”

M.I.A. Ha pubblicato sul suo account Instagram un assaggio di una nuova canzone senza aggiungere alcun dettaglio, se non il numero uno.

Paolo Bonolis, ospite su RTL, ha risposto alle domande di alcuni ascoltatori. A chi gli chiedeva quale trasmissione, tra quelle fatte, avrebbe voluto rifare tra, 'Bim Bum Bam', 'Non è la Rai' o 'Fattore C', il conduttore romano ha risposto:

“Rifarei 'Bim Bum Bam', tra queste tre sicuramente rifarei quella. Tra quelle non in elenco ce ne sono tante che rifarei volentieri perché credo possano essere sempre divertenti ma magari contemporaneizzate come 'Tira & molla', come 'Sanremo', 'Domenica In', 'Affari Tuoi'. 'Sanremo' l'ho detto tante volte, me lo hanno chiesto anche, ci si è anche ragionato sopra. Se devo fare una cosa la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che 'Sanremo' abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio. Credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a uno European contest, a una cosa del genere, una produzione più importante.”