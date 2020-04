Le canzoni dei Beatles per lo show di luci dell’Empire State Building: video

Oggi, 12 aprile, intorno alle ore sei di mattina - quando a New York era appena scoccata la mezzanotte - si è tenuto lo spettacolo di luci dell’Empire State Building e un medley di due brani dei Fab Four, tratti dal loro album “Sgt. Pepper's lonely hearts club band” del 1967, ha fatto da sottofondo allo show. Le canzoni “Sgt. Pepper's lonely hearts club band (Reprise)” e “A day in the life” sono state trasmesse dall’emittente radiofonica statunitense Q104.3 in sincrono con lo spettacolo di luci progettato da Marc Brickman, e nato dalla collaborazione tra Empire State Realty Trust e iHeartMedia per intrattenere le persone in quarantena.

Ecco il video:

Prima dello spettacolo di luci accompagnato dalle canzoni dei Beatles, alle ore 21 di ieri (fuso orario di New York) - ovvero le ore 3 di oggi - l’emittente radiofonica Z100 ha trasmesso la canzone “Empire state of mind” di Alicia Keys in sincrono con l’illuminazione dell’Empire State Building. Ha fatto poi seguito un momento di oscurità e silenzio per onorare coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus e per coloro che piangono la scomparsa di persone care.