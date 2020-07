Queen, 47 anni fa usciva il primo album. Tutte le canzoni una per una: “Son and daughter”

Se Brian May, scrivendo il testo di “Son And Daughter”, intendeva rimanere criptico e insondabile, c’è riuscito benissimo. I versi di questo brano, un rock blues molto Led Zeppelin, sono tra i più indecifrabili della produzione Queen, il che è tutto dire.

Finché non sarà l’autore stesso a spiegare che cosa davvero intendesse dire, cosa che peraltro fino a oggi non ha mai fatto, il significato autentico di “Son And Daughter” rimane a libera interpretazione, per la gioia dei Queen che hanno sempre sostenuto come le loro canzoni non vadano analizzate ma solo ascoltate e poi fatte proprie.

Se il testo rimane inestricabile, molto più lineare – per modo di dire – è il percorso che ha portato alla pubblicazione del brano. In origine “Son And Daughter”, indicativa del suono più antico dei Queen, influenzato dal rock blues e dall’heavy metal, conteneva un lungo assolo di chitarra presente in entrambe le versioni registrate il 25 luglio e il 3 dicembre 1973, frutto rispettivamente della seconda e terza seduta presso gli studi della BBC. La seconda delle due registrazioni venne poi pubblicata nel 1989 insieme ad altri brani della prima seduta (5 febbraio) sull’album AT THE BEEB. “Son And Daughter”, completa di assolo di chitarra e lunga oltre sette minuti, chiudeva l’album.

Nella versione contenuta nell’album, invece, dell’assolo di chitarra non c’è traccia, tanto che dagli oltre sette minuti la lunghezza della canzone scende a 3’21”. L’assolo – derivante dalla seconda parte del brano “Blag”, scritto da Roger insieme con Brian – però non è sparito. Comparirà su disco nel 1974, inserito nella traccia “Brighton Rock” dell’album “Sheer heart attack”. “Son And Daughter”, pubblicata come lato B di “Keep Yourself Alive”, vanta nel suo curriculum l’onore di essere stata eseguita nel primo concerto assoluto dei Queen, nel 1970. Poi divenne una presenza abituale nel live set della Regina fino al 1976, con assolo di chitarra annesso. In seguito è uscita dalle scalette.

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Queen” e di tutti gli altri album dei Queen.