Queen, 47 anni fa usciva il primo album. Tutte le canzoni una per una: “The night comes down”

Inaspettata e malinconica canzone a firma Brian May. Magari può suonare bizzarro che un ventiquattrenne al debutto scriva “quando ero giovane” ma il testo è comunque convincente e intriso di malinconia nel ripensare a un periodo spensierato che non tornerà più.

Freddie con voce cristallina canta di quando era sballato assieme a Lucy – ovviamente non si può fare a meno di notare la citazione di “Lucy In The Sky With Diamonds” di beatlesiana memoria – e di una breve ma coinvolgente avventura amorosa ormai conclusa. Al di là dei significati, la canzone suona come una delicata pausa tra i riff hard rock di “Liar” e la frenesia di “Modern Times Rock’n’Roll” ma soprattutto suona diversa rispetto a tutti gli altri brani di “Queen”. Il motivo è semplice: a differenza del resto del disco, di cui le incisioni dei De Lane Lea sono formalmente dei demo propedeutici alle nuove registrazioni effettuate ai Trident Studios, “The Night Comes Down” è a tutti gli effetti il provino originario riportato su disco con appena un minimo di taglia e cuci. La versione demo è stata utilizzata perché la band non era affatto contenta del mix effettuato da Roy Thomas Baker ai Trident Studios.

Versione che tutto era tranne che un demo, basti vedere la meticolosità con cui erano state incise le tracce di chitarra di Brian.

Sono sei, in effetti, le linee: nell’intro e nell’outro due chitarre acustiche (una con corde di metallo e una classica con corde in nylon utilizzata per raddoppiare la traccia, entrambe microfonate tre volte, anteriormente di fronte alla cassa acustica, posteriormente e addirittura vicino alle corde per cogliere l’effetto “graffiato”); tre linee di chitarre armoniche nei ritornelli, con la Red Special di Brian a fare da padrona; infine, tanto per gradire, una chitarra ritmica elettrica. Tutte accuratamente al loro posto. Una gemma acustica nel repertorio Queen, che però non avrà grande influenza sulla produzione successiva.

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Queen” e di tutti gli altri album dei Queen.