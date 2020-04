Roger Waters esegue 'Paradise' per rendere omaggio a John Prine: video

Dalla notizia della scomparsa di John Prine, venuto a mancare lo scorso 7 aprile in seguito alle complicazioni da Coronavirus, diversi artisti hanno voluto ricordare la storica voce del folk americano con messaggi e ricordi condivisi in rete. Oggi, 12 aprile, Roger Waters ha reso omaggio al cantautore di 'Common Sense’ pubblicando sui suoi canali social un video che vede l’ex Pink Floyd eseguire in acustico la cover di “Paradise” di John Prine. “Il mio amico John Prine è morto. Questa è la sua canzone, ‘Paradise’”, ha scritto Waters su Facebook e ha aggiunto: “Mi manchi, fratello.”

Bruce Springsteen - che con Prine ha inciso il brano "Take a look at my heart" ("The Missing Years", 1991) - e il compagno di E-Street Band Nils Lofgren, Bette Midler e tanti altri hanno rivolto un pensiero a John Prine che, dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus, è scomparso a Nashville nella giornata di martedì 7 aprile.