Green Day, quell’esibizione con Ringo Starr nel 2015: ‘Un’emozione unica’. Video

“Un’emozione unica”, ha scritto Billie Joe Armstrong sui social ricordando con un video la performance che ha visto i Green Day suonare insieme a Ringo Starr nel 2015.

In occasione della cerimonia di induzione alla Rock and Roll Hall of Fame che si è tenuta il 18 aprile 2015 - durante la quale sono stati introdotti nella lista dei "performer" della Rock and Roll Hall of Fame Lou Reed, Bill Withers, Joan Jett & the Blackhearts, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, la Paul Butterfield Blues Band e il gruppo formato da Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt - è stato consegnato il premio "Musical excellence” al già batterista dei Beatles che, introdotto da Paul McCartney, ha fatto anche il suo ingresso nell’olimpo del rock in qualità di artista solista.

A margine dell’evento, svoltosi presso la Publich Hall di Cleveland, Ringo Starr si è esibito insieme ad alcuni colleghi e amici per festeggiare il suo ingresso nella Hall of Fame. Accompagnato dai Green Day, l’ex Beatle ha cantato e suonato alla batteria il brano “Boys” - originariamente interpretato dalle Shirelles e successivamente registrato dai Fab Four per il loro album di debutto “Please please me” del 1963. Ecco il video della performance di Ringo Starr insieme alla band di "Dookie", proposta oggi 12 aprile su Instagram da Billie Joe Armstrong.

Caricamento video in corso Link

Oltre a suonare insieme ad altri artisti come, per esempio, Joe Walsh - durante la cerimonia di induzione del 2015 Ringo Starr si è esibito insieme ad alcuni amici e a Paul McCartney per proporre dal vivo la canzone “With a little help from my friends”, dal disco dei Beatles “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” del 1967, e il brano "I wanna be your man”, dall’album “With the Beatles” del 1963.